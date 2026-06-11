【モデルプレス＝2026/06/11】女優の矢吹奈子が、10日放送の自身がパーソナリティを務めるラジオ「矢吹奈子のレコメン！」（毎週水曜22時〜／文化放送）に生出演。IZ*ONE時代に韓国人メンバーが通っていた日本のチェーン店を明かした。【写真】矢吹奈子、IZ*ONE韓国人メンバーと再会した密着ショット◆イェナ「8年くらい前から今もずっと行きます」日本のチェーン店告白この日は、IZ*ONE（アイズワン）時代のメンバーであるチェ・