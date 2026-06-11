【モデルプレス＝2026/06/11】元フジテレビアナウンサーで現在はフリーで活躍する三田友梨佳アナウンサー（39）が6月11日、自身のInstagramを更新。第2子の妊娠を発表した。【写真】39歳元フジ美人アナ「お子さん大きくなってる」3歳息子＆愛犬との幸せハグショット◆三田友梨佳アナ、第2子妊娠を発表三田アナは「この度、第二子となる新たな命を授かりました」と報告。「安定期に入り体調も落ち着いてまいりましたので、皆さまに