スポーツ報知の評論家としてのガッツ石松さんの世界戦評論は、何度も話題になった。ライト級という世界の強い選手が集まる階級で世界一になり、かのデュランとも戦ったことを誇りに思っていた名王者。私も取材サポートとして取材を何度か手伝った。ガッツさんは試合を見ながらペンを走らせ、納得がいくまで評論を書き直した。あるボクサーが生き生きと動くさまを「水を得た金魚」と表現したことがあった。「ＯＫ牧場」でも有名