園田、姫路競馬を主催する兵庫県競馬組合は６月１１日、浦和競馬に所属する福原杏（ふくはら・まい）騎手（２５）＝浦和・水野貴史厩舎＝が７月１日から８月２８日までの計２７日間、兵庫競馬で期間限定騎乗することになったと発表した。通算４８７８戦３９３勝（１０日終了時点）。兵庫での所属厩舎は西脇・長倉功厩舎となる。騎手服は胴黄、緑たすき、袖黄、緑一本輪。同騎手の紹介式を７月１日、園田競馬場の西ウィナーズサ