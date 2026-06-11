◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ロッテ―中日（１１日・ＺＯＺＯマリンスタジアム）ロッテの小島和哉投手が１１日、中日戦に先発し、初回はピンチを招いたが、無失点で切り抜けた。先頭・岡林に左前打を許すと、２死から阿部にも左前打で一、二塁。それでも、サノーに対しては力のある直球を続け、最後は右飛に封じた。今季は試合前時点で２勝４敗、防御率２・７２をマークしている左腕。５月以降の直近４戦はいずれも７