◆日本生命セ・パ交流戦２０２６楽天―巨人（１１日・楽天モバイル最強パーク）楽天―巨人戦で、小林美駒騎手（２１）＝美浦・鈴木伸尋厩舎＝が始球式を行った。同戦は「ＪＲＡ福島競馬場＆ＶＩＥＳＴＡ仙台ナイター」として開催。背番号「３９」のユニホームに身を包んで登場すると小林騎手にとって初となる始球式に臨んだ。捕手役を務めた楽天・堀内のミットへワンバウンドで届けた。球場の観客からは温かい拍手が送ら