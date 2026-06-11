◆日本生命セ・パ交流戦２０２６西武―広島（１１日・ベルーナドーム）早大・応援部がベルーナドームでの西武・広島戦を前に、同大学の応援曲を披露して、球場を盛り上げた。偶数イニングでは大学の応援定番曲が演奏される予定となっている。西武では「８番・二塁」でスタメン出場する石井一成内野手や、蛭間拓哉外野手がＯＢ。２試合連続サヨナラ勝ちで勢いに乗るチームが５連勝を目指す。