ヤマハのレース活動を象徴する“ブルー”を新設定 ヤマハXMAX ABS｜Yamaha XMAX ABS 「XMAX ABS」は、2眼ヘッドランプやブーメランをモチーフとしたサイドカバーなど、「MAXシリーズ」のイメージを受け継ぐスタイリングに、軽快な走行性能や快適性・実用機能をバランスさせた人気モデル。このたび新たに「マットダークグレー（マットダークグレーメタリッ