お笑い芸人はなわ（49）が11日、インスタグラムを更新。2日、肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを偲んだ。ガッツ石松さんの「訃報を受けて、今はまだ信じられない気持ちでいっぱいです」と書き出し「僕にとってガッツさんは、芸能界のお父さんのような存在でした。エンタの神様で歌わせていただいた『伝説の男ビバガッツ』は、2004年にCD化され、大ヒットを記録し、その後の僕の芸能活動を支え