2日、肺炎のため亡くなったガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんがイメージキャラクターを務めた「ガッツレンタカー」が11日、Xの公式アカウントを更新。ガッツ石松さんをしのんだ。公式アカウントでは「このたび、ガッツレンタカーのイメージキャラクターとして長年にわたりご支援いただいたガッツ石松さんの訃報に接し、深い悲しみとともに、心より哀悼の意を表します」とガッツ石松さんを悼んだ。