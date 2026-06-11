ドジャースのキケ・ヘルナンデス選手が長女のペネロペちゃんと一緒に「トイ･ストーリー5」を楽しみました。日本時間10日に行われたのは、ディズニーPixarの最新作「トイ・ストーリー5」のワールドプレミア。ウッディのオリジナル版声優を務めるトム・ハンクスさんや、主題歌を担当する歌手のテイラー・スウィフトさんらが集結しました。そんなスターだらけのイベントにドジャースのお祭り男ことキケ選手も家族で参戦。ペネロペちゃ