6月2日に76歳で亡くなった元ボクシング世界王者のタレント、ガッツ石松（本名鈴木有二＝すずき・ゆうじ）さんを悼み、俳優岩城滉一（75）が11日、コメントを発表した。「北の国から」で共演した岩城は、故田中邦衛さん、故地井武男さんもしのんだ。以下、コメント全文。◇◇◇ガッツさんとは「北の国から」でご一緒させて頂き、実際は1つ年上なんですけど、ドラマの中では同い年という設定だったので、撮影