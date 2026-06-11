北陸新幹線の敦賀から西、新大阪までのルートについて国土交通省が新たな基準で試算した8つのルートの費用対効果が判明しました。現行の小浜・京都ルートが最も高かったということです。敦賀以西のルートを巡っては与党の整備委員会が8つのルートの再検証を進めています。国土交通省は、延伸区間だけでなく東京と新大阪がつながった際の効果などを一体的に改めて評価し、費用対効果を算出しました。