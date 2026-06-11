元テレビ朝日社員の玉川徹氏は11日、同局系「羽鳥慎一モーニングショー」（月〜金曜午前8時）に生出演した。高市早苗首相が10日の衆院法務委員会で、自身の陣営が昨年の自民党総裁選で他候補を中傷する動画を作製、投稿したとする「週刊文春」の疑惑報道をめぐり、「私も秘書も面識がない」としていた秘書と男性との関係について、オンライン会議上で「接点」があったと明かしたことについて、「認めざるを得ないというふうな形に