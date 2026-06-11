全日本空輸は11日、5月搭乗分から導入した国内線の新運賃体系に対する問い合わせが、顧客から殺到していると明らかにした。コールセンターの電話はつながりにくくなり、メールは返信に2週間から2カ月程度かかる場合があるという。「お客さまに多大な不便と心配をかけている。深くおわび申し上げる」とのコメントをホームページに掲載した。新運賃体系の低価格プランの利用者から、オーバーブッキングで他の便への振り替えを余