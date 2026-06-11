東京都内の自宅で乾燥大麻を所持したとして、麻薬取締法違反の罪に問われた音楽デュオ「Def Tech（デフテック）」のMicro（マイクロ）として活動する西宮佑騎被告（45）に東京地裁は11日、拘禁刑2年、執行猶予4年（求刑拘禁刑2年）の判決を言い渡した。判決を受けて、デュオの公式サイトが更新され、所属事務所「株式会社2VOX」はMicroとの契約終了と、Microが取締役を辞任したことを発表した。発表では「本年2月以降、ファンの皆