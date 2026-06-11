「全日本大学野球選手権・準々決勝、関大６−１金沢学院大」（１１日、神宮球場）関大が３５年ぶりの準決勝進出を決めた。今秋ドラフト候補の先発・米沢友翔投手（４年・金沢）は粘りの投球で勝利を導いた。初回は２者連続三振の後、四球を与えると、４番・真木佳唯斗外野手（４年・利府）に先制の適時二塁打を献上した。それでも二回、三回は立ち直りそれぞれ三者凡退に。しかし、四回にピンチが訪れた。先頭に二塁打を許す