「所さんの学校では教えてくれないそこんトコロ！」（毎週金曜夜8時）。6月5日(金)に放送された「開かずの金庫を開けろ！」をプレイバックします。【動画】元時計店に眠るから「金の小槌」が出た！驚きの査定額リポーターのいがちゃんが訪れたのは、鳥取県東部の若桜町。若桜街道の宿場町として栄えた歴史を持ち、若桜鉄道の木造駅舎や転車台など23の施設が国の登録有形文化財に指定されています。今回の依頼人は永井さん。開かず