芥川賞作家・藤野千夜による小説『団地のふたり』（双葉文庫）の続編『また団地のふたり』が、6月10日に双葉社より発売された。あわせて、2024年にNHK BSプレミアムにて放送されたドラマ「団地のふたり」が、7月14日よりNHK総合「ドラマ10」枠で地上波放送される。 【写真】前作『団地のふたり』書影 『また団地のふたり』は、小泉今日子と小林聡美のW主演でドラマ化された『団地のふたり』の続編にあたる作品。実家の団地で