log youが、新曲「青春のベールをまとって」を配信リリースした。 （関連：アソビシステムの新アイドルグループ・log you、デビュー公演直後に掲げる夢「ワールドツアーをやりたい」） 同情報は、6月10日に東京 Spotify O-EASTで開催された『log you 1stワンマンライブ～call you log～』で発表されたものだ。さらに同公演では同楽曲を初披露した。 同楽曲は初めての環