富樫勇樹がプロデュースするクロスカルチャーイベント『YUKI TOGASHI Presents UNAVERAGE FES.』の出演アーティストとして、hitomi、SIRUP、☆Taku Takahashi（m-flo）の3組が決定した。 （関連：富樫勇樹によるエンターテインメントの融合『UNAVERAGE FES.』――稀有な出会いがもたらした2年目の成熟） 本イベントは、スポーツと音楽を融合させた1日限りのフェスとして、7月20日