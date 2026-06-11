香川県が検討している県立大学の設置・拡充について、県は工学系の学部を候補としたい考えを示しました。 【写真を見る】県立大学の設置・拡充について工学系の学部を候補としたい考え若者の県内定着を【香川】 香川県は、有識者8人による検討委員会を設け、昨年から議論を重ねています。きょう（11日）の会合で県は、若者の県内定着を図り地域経済の発展を支える人材育成の必要性に触れ、「工学系の学部を候補に設置・拡充