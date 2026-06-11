宇都宮の繁華街にまで侵入し、日本列島を騒然とさせているクマ問題。9日に一頭が捕獲された宇都宮市ではその後、新たな目撃情報はなく3日間続いた市立小中学校全校の休校は解除されている。しかし10日午後には京都府宮津市の日本三景の名勝「天橋立」に成獣のツキノワグマ一頭が出没し、逃げ込んだ雑木林で同日夜、麻酔銃を撃たれて捕獲された。 《画像》麻酔銃に撃たれぐったりと仰向けになった巨大クマの写真、水路をスイスイと