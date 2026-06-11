＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞国内女子ツアーの第1ラウンドが終了した。韓国の14歳アマチュア、ソア・キムが9バーディ・ボギーなしの「63」をマーク。9アンダー・単独首位発進を決めた。【写真】フィニッシュでピタッ！これが天才中学生のスイング8アンダー・2位に桑木志帆。7アンダー・3位タイには金澤志奈、佐藤心結、永井花奈、鶴岡果恋、永嶋花音、福山恵