＜宮里藍 サントリーレディス初日◇11日◇六甲国際ゴルフ倶楽部（兵庫県）◇6619ヤード・パー72＞2021年大会覇者の青木瀬令奈がスーパー女子高生と初タッグを結成し、スタートダッシュに成功した。今週はキャディをする予定だった大西翔太コーチが体調不良で急きょ離脱。前日のプロアマ大会はハウスキャディでの出場だったが、コースから車で約30分の神戸市内に住むアマチュアの後藤あい（松蔭高3年）にお願いして、異色のコンビ