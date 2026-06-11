6月11日午前4時40分ごろ、新潟県妙高市梨木地内で、クマ1頭が目撃されたと、妙高警察署が発表しました。 通行人からの通報によりますと、目撃されたクマの体長は約1メートルで、国道18号を横切り東方向へ去って行ったとのことです。 目撃現場の付近には民家があることから、妙高警察署は妙高市役所に情報提供し、連携して付近住民への広報および警戒活動を実施しています。