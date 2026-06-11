新潟県小千谷市時水地内の商業施設敷地内で、クマ1頭が目撃されました。 小千谷警察署によりますと、6月10日午後3時32分頃、同施設の敷地内で、体長約1メートルのクマ1頭を目撃したと110番通報がありました。 クマは目撃後、すぐに隣接する山林へ立ち去ったとのことです。 目撃された商業施設から約180メートル離れた地点には民家があることから、小千谷署は小千谷市役所とともに付近住民への注意を呼びかける広報