6月11日午後2時50分頃、新潟県南魚沼郡湯沢町湯沢地内の畑で、体長約80センチメートルのクマ1頭が目撃されました。 目撃場所の付近には住宅も所在しているとのことで、南魚沼警察署は湯沢町役場と連携し、注意を呼びかける広報および警戒活動を実施しています。