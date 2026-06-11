7日のプレーオフ決勝で東京ベイを下し、リーグワンを初めて制した神戸が11日、神戸市役所を訪問。デイブ・レニー・ヘッドコーチ、共同主将のブロディー・レタリック、李承信らが久元喜造神戸市長に優勝を報告した。今季限りで退任するレニーHCは、チームを指揮した3年間で最高の思い出を聞かれ、「日曜日の、優勝の瞬間を超えるものはない」と断言。「選手が努力してきたことの集大成。ファン、選手、そして家族の人が最高の笑