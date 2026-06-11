中国との関係構築に取り組んできた河野洋平・元衆院議長が亡くなったことについて、中国外務省の報道官は「中国国民の古い友人だった」と哀悼の意を示しました。中国外務省の林剣報道官は、11日の会見で「河野氏は中国国民の古い友人である」としたうえで、次のように評価しました。中国外務省林剣 報道官「（河野氏は）これまでに数十回訪中し、両国関係の発展を推進し、両国の交流・協力を促進するために重要な貢献を果た