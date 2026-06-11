政府の巨額の出資を受けて先端半導体の国産化を目指すラピダス社の社長らが、イギリス・イタリアと新しい技術開発で協力する覚書を結ぶ見通しとなったことを高市総理に報告しました。ラピダス小池淳義 社長「イギリス、それとイタリアですね。ここに我々の政府の公共機関と共に、さらに新しい技術の協業を行うという話が進んでおります」高市総理「政府としてはこれからもラピダス、精一杯応援をさせていただきますし、同志