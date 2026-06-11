【ソウル＝依田和彩】韓国で、元慰安婦に関する虚偽事実の流布を禁じる「慰安婦被害者法」の改正法が１１日、施行された。メディアや公演などを通じて虚偽事実を広めた場合、５年以下の懲役、または５０００万ウォン（約５２６万円）以下の罰金が科される。所管する韓国・性平等家族省などによると、従来は刑法上の名誉毀損（きそん）罪などで対処してきたが、元慰安婦への虚偽事実の流布を直接罰する規定はなかった。同省は、