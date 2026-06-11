公正取引委員会は出版大手「KADOKAWA」に対し、フリーランス法違反を認定し、再発防止を求める勧告を出しました。公取委によりますと、「KADOKAWA」は2024年12月から翌年8月末までの間、フリーランスのライターやカメラマンら113人に雑誌などの制作業務を委託する際、支払い期日などの取引条件を文面やメールで明示していませんでした。電話などでの発注が多かったということです。「KADOKAWA」は2024年11月も、業務委託先への報酬