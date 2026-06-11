◇MLB パイレーツ9-8ドジャース(日本時間11日、PNCパーク)ドジャースのデーブ・ロバーツ監督が試合後のインタビューに応じ、3失点を喫した7回の大谷翔平選手の投球やその後の継投について言及しました。この試合、投打二刀流で先発登板し、7回途中まで投げた大谷選手。立ち上がりから制球に苦しみ、6安打4四死球を許すなど5回以外はランナーを出す展開となりましたが、102球の力投で4失点(自責3)と先発の役目を果たしました。その