高齢ドライバーによる事故が相次いでいます。交通事故鑑定人の中島博史さんによりますと、高齢者の事故で多いのは操作の間違いや判断能力の低下に加え、“視野の低下”によるものだといいます。その“視野の低下”について研究を行っている施設を取材しました。愛知県大府市にある国立長寿医療研究センター、記者に渡されたのは高齢者の視野を体験できるゴーグルです。（リポート）「視界がすごく黄色