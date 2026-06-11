週間予報 11日は強い日差しが届き、気温が上がりました。この先、14日(日)までは「梅雨の中休み」が続きそうで、日差しが届きそうです。 週末は30℃ほどまで気温が上がるうえ、南から湿った空気が流れ込んで湿度も高くなりそうです。週末、お出かけの際は通気性の良い服を選んだり、こまめに水分・塩分補給をしたりなど十分熱中症対策をしましょう。 その先来週になると前線が北上し、徐々に梅雨空が戻りそうです。16