女優の山村紅葉（65）が6月11日、自身の小説家デビューを記念する記者会見を開いた。6月17日に「祇園の秘密 血のすり替え」（双葉社）を発売する。65歳にしてデビューを思い立ったきっかけは、5年ほど前まで連載していたエッセーが終わった後に抱いた、「小説なら書ける面白い話がたくさんある」という思いと、昨年、映画「国宝」を見たことだという。山村紅葉の小説家デビューで出版不況を吹き飛ばせ！「ドル箱作家」の血統を打