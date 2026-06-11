アニメ映画でも大ヒットを記録した「この世界の片隅に」で知られる漫画家・こうの史代先生。現在「週刊漫画ゴラク」にて、最新作『イメル・フウリ』を大好評連載中です！本作は、『日の鳥』に続き東北を舞台に、こうの史代先生が描く初のオリジナル・ファンタジー。「イメル・フウリ」はアイヌ語で「稲妻の巨鳥」を意味するそうです。 兵庫県の姫路文学館では、特別展「漫画家生活30周年 こうの史代展」後期が好評開催中で