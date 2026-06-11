高松北警察署 高松北署は6月11日、岡山市中区の無職の女（44）を強要未遂の疑いで逮捕しました。調べによりますと、女は2026年2月2日、香川県子ども女性相談センターに電話をかけ、応対した男性職員に「ちゃんと謝っていただけませんか」「あなたの進退がどうなっても分かりませんよ」などと謝罪を強要した疑いが持たれています。職員は要求に応じず、未遂となりました。 センターは警察に「対応中の案件で相