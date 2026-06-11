福岡県議会の蔵内勇夫議長による記者会見は、11日午後4時から議会棟で行われました。会見の冒頭、蔵内議長は取材制限のルール案について謝罪しました。■蔵内勇夫議長「県民に対して知る権利を侵害する恐れがあるとの不信感を与え、誠に申し訳ありませんでした。」また、高額な費用とその契約方法が問題視されている海外視察に関して、これまでの対応が適切だったのか問われると。■蔵内議長「あの形式での報告でいいという