森保ジャパンはW杯期間中、アメリカ南東部ナッシュビルをベースキャンプ地として戦っていく。現地9日（日本時間10日）はオフ。選手たちはホテル内で各自が静養や調整に努めた。【もっと読む】森保JがW杯直前の国際親善試合を“捨てた”メリット&デメリット森保ジャパンの特徴は「元代表レジェンドが得意分野を専門に教える完全分業制」が徹底されていること。攻撃をMF名波浩、セットプレーなどFW前田遼一、守備をDF斉藤俊