2025年１月に番組関係者へのハラスメントを理由に27年間続けたラジオ番組から降板し、活動自粛していた生島ヒロシ（75）が、4月5日放送の「生島ヒロシの日曜9時ですよ〜」（文化放送）で復帰を果たしてから２カ月。【もっと読む】生島ヒロシがパワハラ&セクハラでの「無期限活動自粛」を1年余で撤回 “しれっと復帰”に巻き起こる賛否復帰当初、番組内では、「私の取った行動で不快な思いをさせてしまった方々、本当に申し