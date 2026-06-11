松下洸平（39＝写真）の「脱・いい人」が思いのほか好評のようだ。【もっと読む】河合優実に池松壮亮との「結婚Xデー」迫る NHK朝ドラ史上初の“新婚ヒロイン”に現実味黒木華（36）主演のフジテレビ系月10「銀河の一票」と、仲野大賀（33）主演のNHK大河「豊臣兄弟！」に出演中で、「銀河の一票」では都知事の椅子を狙う国会議員の日山流星役を。「豊臣兄弟！」では徳川家康役を演じている。「“たぬき親父”の家康は、とにか