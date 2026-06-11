【芸能界クロスロード】長嶋一茂は自分のカラーを貫き成功…「出る杭は打たれる」芸能界も出過ぎてしまえば打ちようがない5月12日から23日まで行われたカンヌ国際映画祭のコンペティション部門に出品された「箱の中の羊」。主演の綾瀬はるか（41）の夫役を務めた千鳥の大悟にエスコートされてレッドカーペットを歩く美しい姿に観客たちはため息をついていた。そんな余韻を残したまま映画は5月29日に公開。注目の週末3日間の興