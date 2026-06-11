今日11日午後は、上空の寒気の影響で東北南部から中国地方で局地的に雨雲が発達しています。明日12日は、北日本から東日本の広い範囲で大気の状態がさらに不安定になる見込みです。積乱雲が発達してゲリラ雷雨となるおそれがあるため、空模様の変化に気を付けるとともに、最新の気象情報をチェックするようにしてください。今日11日は東北南部〜中国地方で雨雲発達今日11日午後は、寒気を伴った気圧の谷の通過に伴い、本州の内陸部