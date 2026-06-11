実写版『モアナと伝説の海』より、ドウェイン・ジョンソン演じる“モアナを支える頼れる存在・マウイ”の劇中歌「俺のおかげさ」が初お披露目となるUS版予告が解禁された【動画】マウイ（ドウェイン・ジョンソン）の劇中歌「俺のおかげさ」も！“最高の夏”の到来を告げるUS版予告本作は、南の島と大海原を舞台に描いたディズニー・アニメーション『モアナと伝説の海』を実写映画化。神秘的な伝説が息づく南海の楽園モトゥヌ