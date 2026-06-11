東根市の品評会で最優秀賞に選ばれたサクランボが11日朝、東京の豊洲市場で競りにかけられました。1箱1キロ入りが150万円と、去年と並び、過去最高額で競り落とされました。150万円で落札されたサクランボ、品種は「佐藤錦」です。箱には164粒の佐藤錦が入っており、一粒あたりで計算すると9146円です。この佐藤錦は10日、東根市で開かれたGI「東根さくらんぼ」の品評会で、東根市の元木美沙さんが出品し、パック詰め部門の最優秀