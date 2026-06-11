独キール経済研究所独ＧＤＰが２０２７年に１．０％成長すると予測（１．４％から下方修正） 実質国内総生産（ＧＤＰ）が２０２６年に０．８％、２７年に１．０％成長すると予測。２７年予測を春季時点の１．４％から下方修正した 景気回復は拡張的な財政政策によって支えられるものの、コモディティー（商品）価格の上昇、低下する競争力、企業投資の低迷が足かせになると指摘 労働市場の改善は緩やかなもの