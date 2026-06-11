山形県産サクランボはいま、主力品種「佐藤錦」の収穫が最盛期です。寒河江市の園地では過去2年の不作を乗り越え、ことしは例年より多い収穫量を見込んでいます。寒河江市にある「Farmおとらふ」の4ヘクタールの園地では、朝5時から30人体制で佐藤錦の収穫作業が行われていました。Farmおとらふ伊藤貴裕さん「ルビー色。これがLサイズくらい。ことしは本当に色上がりがいい。ことしは大豊作で、近年中々ならなかったサ