◆第６７回宝塚記念・Ｇ１（６月１４日、阪神競馬場・芝２２００メートル）枠順確定＝１１日、栗東トレセン戦法に迷いはない。メイショウタバル（牡５歳、栗東・石橋守厩舎、父ゴールドシップ）は、外寄りの８枠１６番となった。１６番枠は、１５年のラブリーデイ、１６年のマリアライト、２０年のクロノジェネシスと３頭の勝ち馬が出ている。サンプル数は少ないが、のべ１５頭が出走して３勝。勝率２０％は、馬番別成績でトップ